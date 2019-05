PÄEVA KASUTU FAKT | Müütiline kükloop on tegelikult iidne elevant 

Kükloobil on üks silm. Aga millegi pärast kujutatakse koletist alati ka üleelusuurusena, mitte tavalise inimesena, kel on lihtsalt üks silm. Miks?

Tõenäoliselt on põhjus selles, et kükloopide leitud koljud on tohutud. Või täpsemalt, ilmselt pidasid vanad kreeklased kükloobi pealuuks Deinotherium giganteumi jäänuseid. Nime umbkaudne tõlge on „suur ja kohutav elajas,“ aga tegelikult on tegu tänapäeva elevantide kauge eellasega. Kreetast avastatud kaheksa miljonit aastat vana skeleti järgi hinnati konkreetse looma turjakõrguseks 4,6 meetrit ja selle kihvade pikkus oli 1,3 meetrit.