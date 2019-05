PÄEVA KASUTU FAKT | Juhuslikult asuvad kaks Formosa nimega paika täpselt maakera vastaspooltel 

Eestis on antipoodidega kehvasti. Meie jaoks on maakera kuklapool paartuhat kilomeetrit Uus-Meremaast kagus, keset laiuvat ookeani ehk eikuskil. Kõige suurem tõenäosus on seal pihta saada mõne langeva satelliidiga, sest lähemal kui Uus-Meremaa paikneb Tallinna antipoodile Nemo punkt – paik maakeral, mis on kõige kaugemal maismaast. Kuna seal midagi ei paikne, kukutatakse sinna kasutuks muutunud satelliite ja seal paikneb ka venelaste Miri kosmosejaama vrakk.