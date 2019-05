PÄEVA KASUTU FAKT | Rasputini meheau osutus merikurgiks 

Grigori Rasputin on läänemaailmas tuntud kui ansambli Boney M hittloo subjekt. Venemaal on mees läbi legendide saanud aga tõeliselt müütiliseks tegelane.

Rasputini vastav kehaliige lõigati 1916. aastal pärast mehe surma (mürgitatud, tulistatud ja lõpuks uputatud) väidetavalt küljest. Järgmisel kümnendil läks see liikvele Pariisi emigreerunud Vene naiste seas, kes kõik mälestuseks sealt viilu olevat lõiganud. Järgnes aga pikk vaikus, kuniks 1994 ilmus väidetav Rasputini meheau välja Ameerikas. Testid tuvastasid, et tegelikult eksponeeriti selle nime all lihtsalt kokku kuivanud merikurki.