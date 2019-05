PÄEVA KASUTU FAKT | Esimene eskalaator hävitas avanädalal üheksa kleiti 

Aga see pole eskalaatorite saamisloo huvitav osa. Lõbus on sootuks see, et metrooisad palkasid avamispäeval ühejalgse mehe mööda eskalaatoreid üles-alla sõitma, et too demonstreeriks, kui ohutud need on. Vaatamata sellele nõudsid mehaanilised vingerdused oma esimesel töönädalal nii mõnegi ohvri: seal rebenes üheksa kleiti, üks sõrm sai muljutud ning üks (teine) ühejalgne mees kukkus pikali.