Elu Millest eestlased suppi keeta on armastanud? Kersti Eero , täna, 00:01

STAAŽIKAS TEGIJA: Kõige vanem supiköögivili Eestimaal on kapsas, eriti hapukapsas. Vida Press / Alamy

„Sõna „supp“ tuli laiemalt kasutusele alles 19. sajandi viimasel veerandil, rahvas kasutas pikka aega „leent“. Need, kes tulid 150 aastat tagasi laulupeole, sõid pigem leent kui suppi,“ tõdeb ERMi ajaloolane Anu Kannike, et „supp“ on meie lihtrahva keeles võrdlemisi uus sõna.