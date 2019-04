Einar Ellermaa | Valimisjärgse internetipohmelli vältimine – hommikul peale võtta ei tohi 

Kolleeg Martin õpetas mulle hiljuti, kuidas seakeelest saab maitsva roa. Keelt tuleb keeta kaua vaiksel tulel. Niimoodi vaiksel tulel keetsid end ka läbirääkijad. Kui nad otsustasid ümber, et enam ennast ei keeda ehk enam ei räägi iga päev, mida rääkisime, siis ajakirjanikud pool nädalat oletasid, mida nad küll täna võisid rääkida. Siis lõppes oletamine, jutud jäid vaiksemaks ja seejärel sündis leping.

Nii mett kui kondenspiima

Valimistest on möödas alles üks kuu, aga pärast valimisi on olnud suhtumises läbirääkijatesse juba mitu päris erinevat ajaetappi. Esialgu ahastavad ja õelad kommentaarid, kirglik pahameel, ähvardused emigreerida, südamed sotsiaalmeeedia fotodel, seejärel viha asemel tögavad kaabufotod ja naljad ning lepingule eelnenud nädalal leebe vaikus. Justkui oleks selgunud, et ei olegi ahvid, vaid ikkagi inimesed.

Viha väsitab ära ja pidev viha väsitab väga ära. Negatiivsed mõtted ja stress on paljude haiguste algallikas. Selge mõistusega inimene küsib endalt millalgi, kas on mõtet olla edasi vihane või jätkata ikkagi oma eluga. Koalitsioonid tulevad ja lähevad, aga oma elu peab igaüks ise elama.

Kes ikka igal hommikul hakkab end poliitiliste kirgedega kurssi viima, on justkui pidevas uimas ja kaineks ei saagi. See on nagu hommikuse õlle võtmine pärast rasket pidu – esialgu läheb raske olek üle, aga pärast on veel raskem olla ja veel hullem pohmell.

Ka pidev internetijoobes olek hakkab tervise peale nagu pidev alkoholijoobes olek. Viimane kuu on läinud küll nii, et paljud olid juba hommikul üsna kõva auru all. Pohmellis olles pole aga mitte üksnes halb enesetunne, vaid maailm paistab teistsugune ja ohud paistavad suuremad.

Ka internetipohmelli saab vältida nii, et hommikul peale ei võta.