Seisukoht | Lumehelbekadedus 

Tänapäeval on kättesaadav kõiksugune psühholoogiline abi, nõustamine ja muud võimalused, et eksiteele sattunud või lihtsalt segaduses noort rajale upitada. Ja lõpuks saab tast tubli inimene. Mulle tundub, et mõnel inimesel pisut kihvatab selle peale hinges: mina küll nii ei saanud! Aga vähemalt pole ma lumehelbeke!

Tegelikult ei pääse ükski noor oma hädadest ja deemonitest, nii et pole põhjust tunda, et tänapäeva noored on nõrgad, sest neil tuleb kõik nii kergesti kätte. Olen kindel, et ei tule. Liiatigi olen kindel, et meie vanavanavanavanavanemad jne mõtlesid ka iga pealekasvava põlvkonna kohta: millised nõrgukesed, meie ajal polnud küll keegi selline.