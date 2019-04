Jüri Pino | Omas rollis püsides 

Midagi ei arva.

Ainult rumalad naljad iseenesest pähe ronivad. Kuidas see mobiliseerumine käib või käia võiks. Et nii kui miskid kahtlased ekreiidid, nendega võrdsustatud saptkiidid vm progressi vaenlased kuskilgi kuidagi pead tõstavad, kohe käib vile üle interneeduse ning peale lendavad õiged. Kihutavad inimsoo vaenlased lapsevankritega laiali nigu niuhti, teinekord teavad! Nagu see saksa progressiiv Vabaduse platsil. Vanasti kasutati poliitlöömades igasugu pehmo kraami, aga lapsevankri vastu verine kontra juba ei saa!

Pealegi, see progressiivse intelligentsi püüe jätta muljet hingekarjest EKRE vastu läheb juba läägeks. Nagu kõik nende tegemised. Lase natuke aega settida, tuleb spontaansuse alt välja korralik orgunn ja orkestreering. Nagu sel mõne aasta tagusel loominguliste liitude pleenumi taasesitusel, mis pidi kah olema rahva siiraste demokraatlike väärtuste verega üles puhutud. Päh. Miskipärast said kõnelejad korralikult makstud... kõned olid mitme autori poolt varem valmis kirjutatud... siirusest ei lehkagi. Ja et ülepea näib progressiivne intelligents üksteist vastastikku üles kiites omandanud usu oma mõjukusest. Alur Reinans leiutas sellise väljendi nagu „maailmakuulus Eestis”. Varemhiljem saab see proovile pandud nii, et ekslikkus välja tuleb.

Jaanile vajus kade nägu pähe: eh, küll on ikka hea elada täielikus ignorantsis. On jah. Hea on elada riigis, kus ei ole vajadust närviliselt uudiseid jälgida.

Mängi oma rolli

Hiljem tabas mind Treppenwitze, l'esprit d'escalier ehk maakeeli: vat, mis võinuks veel öelda. Meenutada, kuidas veidi enne noid USA valimisi, kus loodusõnnetus Trump vaatamata progressiivse intelligentsi ahastusele ikkagi presidendiks sai, juhtunud selline lugu. Et läinud Joe Pence naisega teatrisse. Näinud rahvavaenlase kohalviibimist lavakunstnik ja, seeasemel, et tükiga alustada, kulutanud veerand tundi kirjeldamisele, millise rassisti, sea, tõpra, töölisvere imeja, kultuurivaenlasega tegu.

Mis oli traditsiooniline õilistegu. Traditsioon tuli meelde Andre Maurois' raamatust „Kolm Dumas'd”. Aasta midagi 1847, Pariis, laval ajastu kuulsaim näitleja Frederick Lemaitre. Kes ootamatult langeb näidendist välja ja pöördub publikusse: „Kodanikud! Taas on aeg hüüda: elagu Vabariik!”