Kommentaar Muhu maag Katrin Pauts | Milline võiks olla kõiki eestlasi ühendav koalitsioonilepe? Katrin Pauts, Muhu maag ja krimikirjanik , täna, 15:08 Jaga: M

TAIRO LUTTER

Rahvas on tark, valitsus aga alati loll. Karta on, et avalikustatav koalitsioonilepe valmistab valijatele taas kord pettumuse - küll näeme seegi kord 2000-eurost miinimumpalka, 1000-eurost pensioni, kodanikupalka, maksude langetamist, hindade alanemist ja õlle odavnemist nagu oma kõrvu! Jüri Ratas on tõotanud, et hakkab lõhestunud Eestimaad kokku lappima, aga vaevalt see õnnestub enne, kui kõigile rahva soovidele on viimaks vastu tuldud. Milline võiks üldse olla üks õndsust ja rahuldust lubav lepe? Kaevasin enda ja sõprade soovunelmates ning üritasin kehastuda rahva unelmate valitsuseks.