VIDEO | Kaljulaidi ja Putini kohtumisele järgneb ühine lõunasöök

Kaljulaid selgitas, et tal on Venemaa presidendiga plaanis rääkida nii konfliktsetel teemadel, mis puudutavad Ukrainat ja Gruusiat, kui ka arutada kahepoolsete suhete arendamist, vahendab ERRi uudisteportaal .

"Sõnum ongi see kohtumine, sest vaadake, Eesti diplomaadid, Eesti poliitikud räägivad maailmas väga palju Venemaast ja tegelikult ei ole väga kerge aru saada, miks me seejuures ei räägi Venemaaga. Teades ka seda, et tõenäoliselt on meil üsna vähe kokkupuutepunkte, siis see kohtumine ise iseenesest on oluline ära pidada.