Eesti uudised Maksurahaga ehitatud majutuskohad töökohti juurde ei loo Henry Linnard , täna, 22:10

Nässu saunamaja Saaremaal Martin Ahven

Õhtulehe ringsõit näitas, et maaelu edendamiseks jagatud PRIA turismitoetused ei too maale loodetud uusi töökohti. Kasu terendab vaid odava kinnisvara väärtuse kasvatamise kaudu. Pankrotihaldur Martin Krupp ütlebki, et puhkemaja on elustiiliäri ja toob kasumit vaid siis, kui see maha müüa.