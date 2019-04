KUUM PEOGALERII | Babulja pidutses nii, et tantsukingadest lõi tossu välja! 

Babulja Lounge Deja Vu`s

Babulja oli sel korral särtsakam, kui eales varem. Kas põhjuseks see, et lapsukesi oli sel korral kohale saabunud tõeliselt palju või see, et baarist kogu öö head-paremat saada oli. Üks on selge - seekordne Babulja tõestas, et ka kõige sügavama talveunega karu on ärganud. Kevade saabumist tähistati kulla- ja küünlasära saatel päiksetõusuni.