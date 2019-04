Tänaval käras protest uue võimuliidu vastu, aga riigikogu sai juhatuse valimisega hakkama 

Riigikogu uue koosseisu avaistungini oli jäänud pool tundi, kui Toompeal lossi ees käis möll. Inimesed oli tulnud plakatitega välja, et protestida võimaliku KEI võimuliidu vastu. „Elagu vähemused ja sõnavabadus!“ seisis plakateil ning jagati kaabusid Isamaa ja Keskerakonna saadikutele, et nad oleksid sarnased EKRE ninameestega. Ühtlasi jagati karpide viisi Hans Roslingu raamatut „Faktitäius“, mis toidab arusaama, et maailma peaks vaatama kaine faktilisusega, mitte ülepaisutatud emotsioonidega.