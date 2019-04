Belgia valitsus vabandas segarassiliste laste röövimise eest 

Kõne all on nn métis-lapsed ehk eri rassidest vanemate lapsed. Kongo, Burundi ja Rwanda aladel elanud belglastest maadevallutajad said sageli kohalike naistega lapsi. 1940ndatel ja 1950ndatel võttis Belgia valitsus need lapsed emade käest sunniviisiliselt ära ja toimetasid nad Belgiasse.