Kuidas etendus esimene eestikeelne näidend 

„Häbbi...“ autor Peter Andreas Christoph Johann Steinsberg oli eesti soost, Lehmja mõisa koka ja valitseja Tallinnas sündinud poeg. 1812. aastal lõpetas ta Tallinna kreiskooli ja õppis näitlejaks ilmselt Saksa teatri juurde asutatud lavakoolis. Ta tegutses just selles teatris, kuni läks pärast Schilleri „Röövlite“ etendust 1824. aastal Saksamaale, misjärel on jäljed temast kadunud. Menu tal Eestis ilmselt oli, sest Kreutzwald on hiljem teda ühes oma kirjas nimetanud populaarseks näitlejaks.