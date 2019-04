60 AASTAT KOMÖÖDIAST "DŽÄSSIS AINULT TÜDRUKUD: "Marilyni aju on nagu Šveitsi juust – auke täis!" 

Tony Curtis (1925–2010) oli 1958. aastal ühel Hollywoodi peol, kui režissöör Billy Wilder (1906–2002) tal nööbist haaras ning kõrvale kutsus, kirjutas BBC.com 2017. aasta augustis, kui „Džässis ainult tüdrukud“ oli rahvusvahelises kriitikute küsitluses osutunud maailma parimaks komöödiaks. Wilder seletas Curtisele, et tal on plaanis film kahest muusikust, kes mafioosode eest põgenedes riietuvad naisteks, et viimases hädas naisorkestriga liituda. Saksofonist Joe rolli pakkus ta Tonyle. Too oli meelitatud, kuid hämmelduses – miks just talle? „Sa oled selle linna kõige nägusam kutt,“ vastas Wilder. „Keda ma siis veel kasutama peaksin?“