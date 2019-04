EESTI ESIMESE VEGANISAATE JUHT: poja haigus viis taimetoiduni kogu meie pere 

Pärast toonast haiglaskäiku tekkisid pojal kodus palavikukrambid. Hirmunud ema helistas kiirabisse ja laps viidi taas haiglasse. „Seal taheti talle anda ravimit nimega Diclofenac. Küsisin infolehte ja lugesin sealt, et kõrvaltoimeks on surm. Otsustasin, et seda ravimit ma oma lapsele ei anna ja palusin tuua paratsetamooli,“ räägib Liisa-Indra, et toona istusid nad eksabikaasaga vaheldumisi lapse kõrval ja jälgisid, et tema jäsemete ja rindkere kehatemperatuur oleks ühtlane. Ta oli lugenud, et see aitab.