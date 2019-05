PÄEVA KASUTU FAKT | Kõige kallimas kivi-paber-käärid mängus selgitati miljonite saatus 

Aasta oli 2005, kui jaapanlasest ärimees Takashi Hashiyama soovis maha müüa oma kunstikogu, kus teiste seas figureerisid selliste meistrite nagu Pablo Picasso ja Vincent van Gogh’ tööd. Mees ei suutnud aga valida Christie’s ja Sotheby’s oksjonimajade vahel ja seetõttu andis ta neile ülesande pidada kivi-paber-käärid duell. „See võib teistele tunduda imelik, aga ma usun, et see on parim viis valida kahe variandi vahel, mis on võrdselt head,“ selgitas Hashiyama.