PÄEVA KASUTU FAKT | Tinderist leiab kaaslase ka Antarktikas 

Kohtumisäpi Tinder loogika on lihtne: kui sellele kriteeriumid ette anda, siis otsib see seatud piirkonnast (loodetavasti) vallalisi mehi-naisi, kellega suhelda. Seega, mida tihedamalt on piirkonnas rahvast, seda suurem on lootus äpis eluarmastust kohata.