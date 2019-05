VIDEO | Vaata, milline oli Victor Crone Eurovisioni postkaart - bikiinides neiud ja nummi Victor

Tomi ja Victor sõitsid Tel Avivi teisipäeval. „Reisisime siia terve päeva. Mina jõudsin varem, Victor tuli Stockholmist ja ta lend hilines, kuid ta jõudis ikka õigeks ajaks kohale,“ räägib Tomi, et esimene päev mööduski neil reisides. „Teisipäev oli proovipäev, õhtul käisime vanalinnas õhtustamas.“ Lisaks sõidavad mehed linnas ringi elektritõukeratastel. „See süsteem on neil siin väga hea. Tore aeg on olnud.“

Tomi Rahula (vasakul) ja Victor Crone lendasid Tel Avivi, et filmida seal Eurovisioni-postkaarti. Tomi Rahula

Victor Crone filmib Tel Avivis oma Eurovisioni-postkaarti. Tomi Rahula

Tomi naerab, et ta ei ole veel päris täpselt aru saanud, mida postkaardivideo endast kujutab. „Tehtud on palju võtteid, need prooviti teisipäeval proovisaalis koos tantsijatega läbi. Aga kõik postkaardid on üles ehitatud liikumise peale ja seotud kohalike tantsugruppidega. Solistid ka liigutavad ennast natuke, kes rohkem, kes vähem.“ Kuigi lõpptulemuse nägemiseni läheb veel aega, usub Tomi, et see tuleb vinge. „Paar tükki on juba valmis tehtud ja need, mida näinud olen, olid igatahes kihvtid.“