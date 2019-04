RAAMATUSAADE „JUTUPAUNIK“ | Aiaguru Eva Luigas: mis peab praeguseks juba tehtud olema ja millisest raamatust leiab abi? 

Sel korral on meil külas värvikas aiandusajakirjanik Eva Luigas. Räägime aiandusest ja aiaraamatutest. Soovitusi aiapidajatele tuleb ka nagu oavarrest! Näiteks:

- Aiandus ei tõmba muule elule kriipsu peale. Jõuab teha küll. Ja ära pereliikmeid liialt oma hobiga ahista.

- Vihma sajab ja päike paistab kõigile võrdselt. Ole sa nii rikas kui tahes, ilma sa ei osta.

- Lase loodusel teha oma ja tõuka ainult natuke tagant.

- Korras aed on see, kus midagi pole laokil, ei potte, voolikuid ega tööriistu. Pildistage oma aeda teinekord, pildi pealt näete, mis seal on!

- Lausriisumine? Ükski mõistlik inimene ei lähe ju metsa riisuma!

- Aiandus õpetab alandlik olema, pole võimalik, et sa looduse üle trumpad. Keegi ei tee midagi lõpuni õigesti.