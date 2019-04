Räpparit süüdistati enne surma kasutütre seksuaalses ärakasutamises 

Tech 9 (õige nimi Akhiym Mickens) oli vahistatud 5. jaanuaril, kuna tema sõbratari tütar väitis politseile, et kasuisa oli sundinud teda mitmel puhul end riidest lahti võtma. Seejärel olevat Tech 9 tüdruku ees onaneerinud. Tüdruku vanus pole Philly Magile teada. Kord olevat räppar last lausa noaga ähvardanud, et too tema sugutit puudutaks.