Eesti uudised ÄRMA TALU OLI JÄÄMÄE TIPP: riigi rahaga skeemitavad kümned turismitalud Henry Linnard , täna, 20:50

Kotlandi mõis hiiumaamuinsuskaitseselts.eu

Endise riigikogu liikme poolt maksumaksja raha abil rajatud majutuskoht Saaremaal Kotlandi külas küsib kliendilt 1400 eurot nädalas. Broneerimissüsteemi järgi majutusvõrgustikus näib, et koht peaks olema ülipopulaarne, sest sinna ei leidu vabu kohti terve aasta jooksul. Firma ametlik majutusalane käive on aga alla 600 euro kuus. Kas see võib olla pettus? Maksumaksja raha jagav PRIA kiidab petturite paljastamisel oma head tööd. Toetusesaajate majandusaruandeid analüüsides tundub, et kümned toetusesaajad võiksid siiski pälvida kontrollijate suurema tähelepanu.