RIKKURITE PETUSKEEM: kes maksid oma võsukese heasse ülikooli saatmiseks altkäemaksu ja kui palju? 

Loughlin on tuntud kui tädi Becky sarjast „Lastega kodus“. Tema abikaasa Mossimo on disainer ja endanimelise moefirma omanik. Abielupaar maksis ligi pool miljonit dollarit, et nende tütred loetaks Lõuna-Carolina ülikooli sõudmistiimi liikmeiks. Kumbki tüdruk pole elus sõudmisega tegelenud ega osalenud spordialal ka pärast kooli vastu võtmist. (Küsimus oli selles, et andekad sõudjad oleksid koolile vajalikud atleedid ning seega andis see neiudele „vähemsportlike“ kandidaatide ees eelise.) Tüdrukud lausa poseerisid sõudmismasinatel, fotod saadeti koolile koos teiste sisseastumispaberitega.