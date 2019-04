Juhtkiri | Uus riigikogu paneb jõujooned paika 

Selline käik oli ettenähtav eelkõige seetõttu, et valimistel 17 150 häält kogunud senine Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart on tulevasi kohalikke valimisi silmas pidades Keskerakonnale kindlaim valik Tallinna linnapea ametikohale. Küll aga ei tähenda see valimistel 3925 inimese poolehoiu võitnud Taavi Aasa pagendamist madalama palgaga riigikogu lihtliikme kohale – vaevalt räägiks ta enda ministriks saamise ambitsioonidest ilma et talle oleks praegu Isamaa ja EKREga võimuläbirääkimisi pidava Jüri Ratase poolt midagi kindlat lubatud.