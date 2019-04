Ivo Rull | Litsid mehed need Helme, Luik ja Kuusk 

EKRE ühe esikaabu kiri kolleegidele rahvusringhäälingu nõukogus on mõistagi kaugel demokraatlikust ja vabast meediaregulatsioonist. Aga nagu staažikas ajakirjanik ning juba üsna kogenud poliitik Kalle Muuli on meenutanud, pole selliste kirjade arutamine ringhäälingunõukogus mitte midagi enneolematut ja erakordset. Ikka ja jälle on eri poliitikud eri aegadel leidnud, et mõni ERRi saade või saatejuht on ühe või teise erakonna poole liialt kaldu või liialt ründav.

Mida nõudis Martin Helme?

Praeguses elektriseeritud ühiskondlikus õhustikus tekitas Helme kiri järjekordse meediatormi. Sõna võtsid peaminister koos oma regionaalministrist PR-nõunikuga, rahvusringhäälingu esimees ning kümned ajakirjanikud ja poliitikud, teiste hulgas kauaaegne ajakirjandusjuht ning nüüdne Isamaa poliitik Mart Luik. Ta ütles, et kindlasti on Martin Helmel ringhäälingu nõukogu liikmena õigus nõuda aru ajakirjanike töö kohta, aga tal pole õigust nõuda ajakirjanike karistamist. Luik soovitas konkreetsetele ERRi ajakirjanikele, et kui need tõesti soovivad osaleda koalitsiooni või opositsiooni tegevuses, siis tuleks osaleda valimistel. Minu meelest üsnagi tasakaalustatud ja mõistlik seisukoht.

Millegipärast pidas aga ERRi saatejuht Andres Kuusk vajalikuks rünnata Luike selle seisukoha eest personaalselt ja teravalt pidulikul filmi- ja teleauhindade gaalal. Kuusk rääkis emotsionaalselt ajakirjanike represseerimisest ja lahtilaskmisest, nõudis Luigelt konkreetsete ajakirjanike puhul vabanduse palumist ning meelitas saalitäielt meediainimestelt välja pika aplausi deklaratsiooniga, et mingisugust tsensuuri Eestis ei tule.

Elementaarne, Andres Kuusk. Aga pange tähele, et Luik polegi sellise nõudmisega esinenud. Isegi Martin Helme kirjas ringhäälingu nõukogule on see teema formuleeritud küsimusena: „Mida kavatseb juhatus reaalselt ette võtta, et tekkinud tõsine seaduserikkumine (ERRi seadus paragrahv 3, lg 3,5, paragrahv 6, lg 2, 3, 4, 5) ei jääks ajakohaselt ja proportsionaalselt karistamata?“

Vaja oleks ühendavat retoorikat

Minu hinnangul on poliitikute ja ajakirjanike vastasseis demokraatias igati normaalne. See, mis praeguses meediaruumis toimub, on ennekõike sellise vastasseisu dramatiseeritud ülevõimendamine. Raske on kõige selle taga mitte näha, aga kõrvalseisjana veelgi raskem tõestada, et suur osa tekkinud vastasseisu õhutamises on koalitsioonist välja jäävatel erakondadel. Seegi on igati normaalne, et ise oma trumbid käest mänginud Reformierakond ning valimistel eepiliselt põrunud sotsid elavad oma frustratsiooni välja käimasolevates infooperatsioonides.