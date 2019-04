Seisukoht | Kes kardab rahvast? 

Rahvaalgatusele jõu andmisega luuakse võimalus, et eestimaalased saavad takistada vastu võtmast olulisi otsuseid, mis rahva silmis on valed. Nõnda saaks rahvahääletusega näiteks tühistada ühiskonda lõhestava kooseluseaduse või Petserimaa ja Narva-taguste alade Venemaale nii-öelda ärakinkimise.

Oma elanikest üha kaugenev riigi masinavärk tahab meeleheitlikult jätta muljet, et inimestest hoolitakse. Tegelikkuses ei usaldata rahvale isegi presidendi valimist, rääkimata rahvahääletuste võimalusest. Teine variant on, et käputäis poliit- ja majanduseliiti arvab lihtlabaselt, et rahvas on loll.