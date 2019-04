Elu Jim Ashilevi: mind on alati huvitanud, kas inimene peaks üldse raamidesse mahtuma Anu Saagim , täna, 00:01 Jaga:

VABA MEES: „Ühel hetkel sain lihtsalt aru, et isegi mu tervis läheb halvemaks, kui ma ei tee seda, mis mu seest päriselt välja tahab tulla,“ ütleb Jim Ashilevi. Erki Pärnaku

„Üks mu vana kolleeg ütles, et inimene ei saa teha hästi seda, mida ta teha ei taha. Muidugi on loomingulise inimesena võimalik olla ka palgatööl, näiteks teatris, ja teha asju selle suure institutsiooni reeglite järgi. Minule pole see siiamaani sobinud, mul tekib mingi vastuolu – tunnen, et mul pole piisavalt vabadust,“ ütleb vabakutseline näitleja, lavastaja, kirjanik ja saatejuht Jim Ashilevi (34).