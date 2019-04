AHISTAMISSKANDAAL: Joe Bideni tähelend võis läbi saada enne õieti startimistki 

Joe Biden on Ühendriikide poliitikas vana ja kindel tegija. Ehkki presidendikampaanias osalemisest pole Biden veel ametlikult teada andnud, on ta demokraatide valijate seas populaarne. Vox, CNN, New York Times ja teisedki väljaanded loetlevad lugematuid küsitlusi, mille andmeil juhivad demokraatide järjest kasvavat kandidaatide nimekirja ülekaalukalt Biden ja Bernie Sanders.

Siin ei maksa aga ka unustada, et mitte iga Ameerika demokraat pole noor, radikaalne ega kuulu mõnda vähemusgruppi. Sotsiaaldemokraat Bernie Sandersi uuenduslikud ideed võivad mõnedele mõjuda pelutavalt, nagu ka Pete Buttigeigi homoseksuaalsus, Cory Bookeri kirglikud sõnavõtud jne. Uncle Joe ehk Onu Joe on üldiselt sõbraliku ja heatahtliku, mitte liiga terava ning kindlasti mitte liiga uuendusmeelse imagoga.

Kuid siis.

Nevada osariigi demokraat Lucy Flores teatas 30. märtsil, et 2014. aastal, mil Flores kandideeris osariigi leitnantkuberneriks, käitus Biden temaga ebasobival viisil.

Ehkki Flores ei väida, et Biden teda suisa rünnanud oleks, olevat Biden naiselt luba küsimata tema õlgu katsunud ning naise kuklale musi teinud. Flores pidas Bideni käitumist väga ebasobivaks ning tundis, et see oli tema suhtes alandav. Enne musitamist olevat Biden veel näo naise juustesse toppinud ja tema lõhna sisse hinganud. Twitteris kirjutas naine, et Bideni ebasünnis käitumine on ammu teada avalik saladus.

1. aprillil järgnes teine süüdistus. Parteis assistendina töötanud Amy Lappos rääkis ABC Newsile, et 2009. aastal Connecticuti osariigis toimunud üritusel oli temalgi asepresidendiga ebameeldiv kogemus. Biden olevat käed naise näole pannud ja oma nina tema nina vastu hõõrunud. Ehkki Lappos rõhutab, et ei usu, et Bideni ninahõõrumises midagi seksuaalset oleks olnud, tundis ta end siiski äärmiselt ebamugavalt.