NATO PEASEKRETÄR: Donald Trump ajab õiget asja 

NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnul ajab Donald Trump õiget asja. „ NATO on tugev allianss, kuid et ta tugevaks ka jääks, peame olema õiglased. Seetõttu peavad liitlased investeerima kaitsesse senisest rohkem. Teil on selles küsimuses tugev sõnum ja sellel on olnud mõju,“ rõhutas ta teisipäeval kohtumisel USA presidendiga.

Trump: Saksamaa on luuser

Donald Trump peab eriliseks luuseriks Saksamaad, kes keeldub 2024. aastaks kaitsekulutusi kahe protsendini SKPst tõstma. Liidukantsler Angela Merkel on lubanud jõuda selleks tähtajaks 1,5 protsendini, kuid Trumpi see ei rahulda.

USA president rõhutas kohtumisel Jens Stoltenbergiga, et mõned riigid ja eelkõige Saksamaa on võetud kohustuse täitmisest väga kaugel. Trump lisas, et ta austab nii Angela Merkelit kui kogu Saksamaad, kus pealegi sündis tema isa (siin kohal USA president eksis, sest tegelikult sündis tema isa New Yorgis ning Saksamaal sündis tema vanaisa), kuid võetud kohustused tuleb täita.

„Saksamaa kaitsekulutused on ühe protsendi lähedal. See on väga ebaõiglane, sest USA vastav protsent on 4,3,“ rõhutas Donald Trump.