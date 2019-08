Kui keerukas on maailma parimate tööpükste valmistamine? 

Parimad tööpüksid on esmalt mugavad ja hästiistuvad, siis funktsionaalsed, vastupidavad ning lõpuks ka kaasaegse ja nägusa disainiga.

Mis teeb tööpüksid mugavaks?

Maailma vaieldamatusse tippklassi kuuluvate Snickers Workweari uue põlvkonna tööpükste looja, rootslase Henry Lundbergi sõnul tagab mugavuse 3D-disain. „Ühe paari FlexiWork pükste valmistamiseks kulub 64 kangatükki, 6 tüüpi kangast ja 46 tüüpi lisatarvikuid, nagu nööbid ja sildid. See ei ole veel kõik. Nende valmistamiseks kulub 40 000 pistet ja 122 tootmisminutit. Kõlab päris keerukana või kuidas?“ muigab Lundberg. Ta lisas, et igal tükil on oma eesmärk ning selle kuju, asukoht ja materjal on hoolikalt valitud. „See on keerukas ja aeganõudev töö isegi masstootmises, mistõttu on pükste hind pisut kallim. See-eest ei saa teised püksid neile üheski parameetris vastu,“ nendib Lundberg.

Milleks selline detailsus?

Sest inimkeha on keerukas. Kandjale maksimaalse liikuvuse pakkumiseks ja piirava tunde välistamiseks tuleb luua vorm, mis järgib keha. Kui kõik üksikasjad paigas, on tulemuseks jalgade ja keha liikumist järgivad ergonoomilised ja kerged püksid, mis istuvad nagu valatult. Mugavus tähendabki liikumisvabadust. Heade tööpükstega peab saama mistahes asendis toimetada, ilma et kuskilt segaks, pigistaks või kisuks.

Funktsionaalsus – mis see on?

Funktsionaalsust ehk eesmärgipärasust on FlexiWork tööpükste puhul kõige raskem saavutada, sest ülesandeid on palju. Pükste ülesanne on olla võimalikult tugev sealt, kus enim hõõrdumist toimub, kuid stretšid sealt, kus on vaja järele anda ja liikumisvabadust pakkuda. Henry Lundberg lahendas selle küsimuse erinevate kangaste kasutamisega FlexiWork pükste valmistamisel. Liikuvuse tagab stretškangas, vastupidavuse annab tugev, kuid pehme jalatsitööstusest pärit Cordura®, õhuvahetusele aitab kaasa hingav kangas ning hoolduse teeb lihtsaks mustusthülgav ja 60 kraadist pesu kannatav materjal.