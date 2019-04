Hannes Saarpuu lahkub Nordica juhi kohalt 

2018. aasta juulis ametisse asunud Saarpuu sõnul oli algusest peale nii kokku lepitud ja ka avalikult teada antud, et ta täidab Nordica juhatuse esimehe kohuseid ajutiselt ja vähem kui aasta.

“Nõustusin Nordica nõukogu liikme kohalt asuma ettevõtte juhatuse esimehe positsioonile keerulisel hetkel, mil oli vaja teha mitmeid muudatusi, et pakutav teenus vastaks klientide ootustele. Oleme meeskonnaga viinud ellu mitmeid ümberkorraldusi ja rahvuslik lennufirma on täna jätkusuutlikum kui aasta tagasi. Nordica tütarettevõte Regional Jet on sõlminud ja sõlmimas mitmeid uusi lepinguid erinevatel Euroopa turgudel ning kasvatab aasta lõpuks oluliselt oma ekspordimahte. Nordica jaoks algab nüüd uus ambitsioonikas arenguetapp, mis vajab uut pikaajalist juhti,” rääkis Saarpuu, kes läheb peale Nordicast lahkumist tagasi Gruusiasse teeistandust rajama.