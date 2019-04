ASI SELGE! Järelmaksufirmast Liisi saabki pank 

Koduliising on Haapsalu ettevõtja Arne Veske asutatud ettevõte. „Oleme tegutsenud Haapsalus 23 aastat ja katnud sealt kogu Eesti. Meil on 1100 partnerit enam kui 2000 müügikohaga. Oleme neile senise koostöö eest tänulikud ja pakume nüüd veelgi laiemaid võimalusi. Suur tänu kõigile meie 350 000 kliendile. Ka teie jaoks on tulemas palju uut,“ lausus Holm Bank AS-i omanik Veske.