Poliitika Taavi Aas kavatseb lahkuda linnapea kohalt Toompeale – kas ministriks? Toimetas Triinu Laan , täna, 10:36 Jaga:

Taavi Aas Martin Ahven

Tallinna linnapea Taavi Aas on ERRi andmetel otsustanud ametist lahkuda ja siirduda riigikokku. Ajakirjanduses on sahistatud, et Aasa ootab Toompeal ees ministritool.