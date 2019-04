GURMAANID MARUS: loomakaitsjad soovitavad liha asemel süüa banaanikoori! 

Kanadast pärit, kuid nüüdsel ajal Euroopas elavast Melissa Copelandist sai netisensatsioon, kui ta jagas oma blogis The Stingy Vegan ("Kitsi vegan") retsepti , kus rebitud sealiha asemel kasutatakse burgeritäidiseks hoopis ribastatud banaanikoort.

Melissa seletas, et see idee on pärit Venezuelast. Loomakaitseorganisatsioon PETA levitas veganblogija uudset retsepti Twitteris, lisades veel mooduseid, kuidas banaanikoort liha aseainena kasutada saaks.