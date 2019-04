Bieber palub taktitu rasedusnalja eest andestust 

25aastane laulja avaldas väidetava ultrahelifoto ning ka pildi, kus kõhukas Hailey arstikabinetis istub.

Kui Bieber viimaks tunnistas, et tegu on aprillinaljaga, kostis tema 107 miljoni fänni seast ohtralt kriitikat. Paljud märkisid, et nende naiste jaoks, kes lapseootele jäämisega vaeva näevad, polnud Bieberi libapostitused kindlasti naljakad. Pigem võisid need haavata.

Nüüd on superstaar vembu eest andeks palunud, ehkki salvab oma pika sõnavõtu algul: „Alati keegi solvub, leidub ka inimesi, kes ei saa naljast aru, ma olen pullimees ja see oli APRILLINALI.“ Bieber lisab, et ei tahtnud käituda taktitult nendega, kes lapsi ei saa. Kuid tema ringkonnas olla selline rasedustemp täiesti tavaline. „Mu paljude tuttavate esimene aprillinali on teatada vanematele oma rasedusest, et nad šoki saaksid.“