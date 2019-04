PEOGALERII | Grand Showparty Cake avapeol lendas kooki ja jooki 

Grand Showparty Cake avapidu Johan Hallimaee

Barokk vs tänapäev - muusika ja lavashowd said sel õhtul täiesti uue tähenduse, et tuua külastajateni fusion peenetest kostüümidest ja lummavast muusikast, seda kõike Klubi Teatrile omases humoorikas võtmes. Magus peoõhtu meelitas kohale pealinna maiamad ning hõrkude magustoitute ja hea muusika saatel keerutati jalga koos klubi artistidega varahommikuni.