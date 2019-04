AINULAADNE: Eesti on esimene riik, kus IKEA avab e-poe enne tavakauplusi

“Digitaalset ja füüsilist kohalolu kombineeriv lahendus toob IKEA Eesti kodudele lähemale, pakkudes võimalust tellida IKEA tooteid eestikeelsest e-keskkonnast ning tutvuda tootevalikuga näidistesaalis, kus saab tooteid oma silmaga näha ning proovida ja avastada põnevaid kodusisustuslahendusi. Sisenemine Eesti turule esmalt digitaalselt ning alles seejärel füüsilise poe näol on unikaalne samm ka IKEA jaoks,” lausus IKEA Baltikumi müügijuht Johannes R. Jóhannesson, lisades, et see samm sai tehtud sooviga tuua tooted kiiremini Eesti inimesteni, kuna Riia poodi külastab märkimisväärne hulk kliente Eestist.