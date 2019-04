EFTA tänukõnedes kõlasid poliitilised sõnumid 

„EFTA gala jooksul panin ma tähele, et paljud räägivad poliitikast. Mõtlesin ka sõna võtta. Kui kuulen vahepeal raadiost ja telekast, mida poliitikud räägivad, siis mulle meenutab see pudisevat leiba,“ lausus Reisner. „Ma loodan, et see, mis juhtus Leeloga seal filmis, ei juhtu mitte iial ühegi teise lapse või täiskasvanuga.“

Parima filmirežissööri Moonika Siimetsa tänukõne auhinda vastu võttes oli samuti poliitilise maiguga: „Tänan kõiki neid inimesi, kes on võidelnud oma elu hinnaga, et saaksime elada vabas Eestis, rääkida eesti keelt, mõtelda vabu mõtteid. Et saaksime teha selliseid filme, teatrietendusi, kirjutada selliseid raamatuid, nagu tunneme, et parajasti on vaja ja süda ütleb. Tänan neid ka selle eest, et isegi kui neil oli palju raskem kui meil praegu, suutsid nad alles hoida inimlikkuse ja üksteisest hoolimise, mida meil praegu väga napib.“

Siimetski ei jätnud puudutamata päevapoliitikat. „Me ei tohi oma ühiskonnas kedagi üksi jätta! Väga paljud inimesed on tundnud ennast väga pikka aega üksiku ja kõrvalejäetuna. Ja üksindus tekitab musti mõtteid, ängi ja masendust. See on mõtlemiskoht tervele ühiskonnale. Ütlesin oma kõnes, et peame kokku hoidma, sest me ikkagi oleme üks rahvas,“ sõnab ta.

Johannes Tralla, Anna Pihl ja Andres Kuusk võtsid Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel vastu parima uue saate auhinna. „Olen ajakirjanduses töötanud 1995. aastast. Olen näinud majanduskriise, käinud mõned korrad sõjas, mul on üldiselt paks nahk. Eelmisel nädalal sai üks minu punaseid jooni ületatud, kui poliitikud hakkasid meedias koostama nimekirju ajakirjanikest, kes tuleks lahti lasta või represseerida,“ ütles „Esimese stuudio“ saatejuht Andres Kuusk tänukõnes. „Ja ma ei taha siin rääkida ühest erakonnast, sest selle töö tegi EKRE eest ära minu hea kolleeg TV3 päevilt Mart Luik. Mart, mis sul arus on?“ küsis Kuusk kõnes. „Ma usun, et inimesed on ilusad ja head. Mingit tsensuuri Eestis ei ole, ei tule ega hakka kunagi tulema, unustage ära!“