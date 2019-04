Kohus karistas sünnipäevalised õhku lasta ähvardanud meest 

Süüdistuse järgi tõmbas leedulane Michailas mullu 30. märtsi õhtul granaadilt kaitsesplindi ära ja hoidis seda inimeste nägude ees. Sündmustejada põhjustas külalistemajas peetud suguvõsaliikme sünnipäevapidu, kuhu Michailast ei lastud. „Ta läks sinna asju klaarima,“ on üks peoline Õhtulehele varem rääkinud. Tema sõnul tahtis leedukas siluda suhteid endise elukaaslasega, kes oli üks sünnipäevalistest.

Ta ähvardas, et laseb kõik õhku ja püüdis külalistemajja siseneda. Kõrvalseisjad helistasid häirekeskusesse. Kohale saabunud politseinikud vestlesid Michailasega üle tunni ja lõpuks õnnestus neil teda veenda, et ta paneks granaadi maha. Ähvardaja peeti kinni.

Süüdistuse sai Michailas selleski, et hoidis ebaseaduslikult enda kasutuses olevas autos ümber ehitatud signaalpüstolit koos käsitsi valmistatud adapteriga, ning et mullu 31. jaanuaril tegi ta relvataolisest esemest kaks lasku elukaaslase poja suunas, millest kannatanul läksid kõrvad lukku. Nüüd arutas Michailase süüasja Harju maakohus, kes mõistis talle kaheaastase tingimisi vangistuse.