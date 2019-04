PÄEVAHOROSKOOP: reede, 5. aprill 

Märkad enda ümber esmajoones positiivset. Tõsi, silmanurgast näed ka seda, mis nii hästi, aga püüad sellest mööda vaadata. Ära ignoreeri probleeme, lahenda need!

Raske on paigal püsida või kellegi käske täita. Sulle tundub, et tead, kuidas maailma muuta, tunned endal selleks ka piisavalt jõudu olevat. Ent mõtlematu tegutsemine head ei too.