PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 4. aprill 

Täna on kaduneljapäev! Ideaalne aeg kevadiseks suurpuhastuseks, kappide ja tubade põhjalikuks tuulutamiseks Päev sobib ka õues tegutsemiseks.

Inimesed, kellega oled aastate eest kokku puutunud, ilmuvad taas su ellu. Tagasi võib tulla ka kunagine armastatu, kes üritab kinnitada, et ta on sinust kõik need aastad hoolinud.