Taanist välja saadetud seksuaalkurjategija jätkas rünnakutega Soomes 

Politseiuurija Hannu Kallioniemi räägib, et esimene kuritegu toimus möödunud aasta 1. detsembril, teine selle aasta 16. märtsil. Mõlemal korral istusid naisterahvad 27aastase iraaklase autosse, arvates, et too pakub neile küüti koju. Mees ründas ja vägistas mõlemat naist. Kallioniemi keeldus rünnaku kohta täpsemat infot andmast, samuti ei kinnita ta ründaja väidetavat rahvust.

Kallioniemi selgitab, et temale teadaolevalt ei kehtinud keeld mitte ainult Taanis, vaid kogu Schengeni alal. Sellest hoolimata ilmus mees mingil hetkel – täpne aeg pole teada – välja Soomes. Seal palus ta asüüli. See on võimalik, kuna keeld Schengeni riikidesse reisida ei tähenda automaatselt veel seda, et isiku asüülitaotlus tühistatakse. Politseile on tema asüülitaotluse asjaolud täpsemalt teada, ent uurimise huvides neid ei avalda.