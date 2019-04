PÄEVAHOROSKOOP | kolmapäev, 3. aprill 

Tunned end nii kindlalt, et võib tekkida soov jõudu kasutada selleks, et inimestele, kes on sulle kunagi midagi ebameeldivat teinud, koht kätte näidata. Ära kasuta võimu kurjasti!

Palju õnne, Jäär! Uuel eluaastal juhindu ennekõike südame häälest. Sa ju tunnetad, mida tegelikult kõige rohkem vajad – just sellele ehitagi üles eesmärgid. Väldi punnitamist selle nimel, et vastata kellegi teise ootustele. Need, kes sind tõeliselt armastavad, toetavad sind just sellisena, nagu sa oled.