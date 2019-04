Eeva Talsil oli värske emana alguses beebiga raske: telefoniarvele lisandus suur summa ämmaemanda nõuandetelefonile helistamisest 

Oma lapsest Eeva sotsiaalmeedias pilte jagada ei taha ega pea seda õigeks - ta usub, et sellel mõttel, millega uudishimulikud pilgud fotot vaatavad, on suur jõud. Samuti usub ta, et see ei ole kõige õigem mõte, kuna lapsed pole ise valmis piltide jagamist heaks kiitma ja hiljem on üsna võimatu pilte veebist eemaldada.