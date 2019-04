Vana õpetaja hukkus pesumasina rikkest alguse saanud tulekahjus 

Laupäeval kella poole nelja ajal päeval teatati häirekeskusele, et Otepää vallas Tõutsi külas põleb saun, kus on sees sinna pesema läinud eakas naine. Juba teatamise ajal põles hoone suure leegiga. Veelgi traagilisemaks teeb juhtunu see, et pisut eemal asuvas majas viibinud Meedi 59aastane poeg Ain üritas tulekahju märgates ema päästmiseks sauna siseneda, kuid suurte leekide tõttu see tal ei õnnestunud.