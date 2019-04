OOTAMATU TÄHELEND: Slovakkia presidendiks saab liberaal Zuzana Čaputová

UUS JA VANA: Zuzana Čaputová ja ametist lahkuv president Andrej Kiska, kes teiseks tähtajaks ei soovinud kandideerida. Reuters/Scanpix

Kuigi presidendil on Slovakkias täita põhiliselt tseremoniaalne roll, ootab rahvas Čaputovált reaalseid samme korruptsiooni väljajuurimisel. Mõned analüütikud on Slovakkia uut riigipead juba võrrelnud Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga, kes võitis uuendusmeelsena valimised kaks aastat tagasi. Tõsi, erinevalt Slovakkia presidendist on Prantsusmaa presidendil olemas ka reaalne võim. Samas ei ole Macron talle pandud suuri ootusi täitnud. Seda näitavad kas või kollavestide väljaastumised.

Čaputová ise on end nimetanud optimistiks, kes usub ja loodab, et muutused on võimalikud. Eriti suur toetajaskond on uuel presidendil Slovakkia pealinnas Bratislavas, kus talle andis hääle koguni 73% valimas käinutest. Kahjuks jäi valimistest osavõtt madalaks. Kui esimeses voorus käis hääletamas 49%, siis teises voorus vaid 41,8% valijatest.