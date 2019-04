Lugejakiri: ära pargi murule! 

„Ma saan aru, et majade ees ja vahel pole piisavalt parkimiskohti, aga iga mõtlev inimene peaks mõistma, et murule parkimine ei sobi kohe mitte. Milleks meile üldse siis need muruplatsid ja rohelus suurte majade vahele, kui me isegi sinna pargime oma sõidukid. Olgu siis kõik puhas asfalt!“ pahandab valestiparkijatega Andres.