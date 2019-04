LUGEJAKIRI: autojuht – võta näpp ninast välja! 

„Olen end viimasel ajal tabanud valgusfoori taga autoga oodates mõtlemast, et inimesed ei taju sõidukis olles üldse, et tegelikult on nad maailmale igati nähtavad,“ kirjutab Õhtulehele 43-aastane Kai.

„Autosse istudes tekib paljudel vist tunne, et nad on teiste pilkude eest kaitstud ja varjatud. Kuidas muidu selgitada seda, et iga kolmas nokib agaralt nina. No jubedalt häirib, kui minu kõrval seisab auto, kus juht näpuga nina puurib. Tahaks aknale koputama minna ja öelda, et võta näpp ometigi ninast välja,“ ärritub Kai.

„Kas ei suuda neid väheke privaatsemaid toiminguid enne sõitma minemist ära teha? Ja pole ka väga palju variante, et vaataks mujale – silmanurgast ikka häirib!“ kurdab Kai.