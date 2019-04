Seisukoht | Sport ei ole kurjast! 

Kui karkude abil vaikselt liikvele sain, nõelas iga teine klassikalise torkega: „Noh, spordiajakirjanik sai sporti tehes vigastada“, „Sport on kurjast“ ja nii edasi.

Irvhambaid leidub alati. Õnneks näitas elu, et õigus neil siiski pole. Kuna tänapäeval saab ajakirjanik teha kogu töö ära ka kodus diivanil, siis haiguslehte tarvis ei läinud. Küll aga ei läinud lugude kirjutamine enam nii ladusalt kui enne vigastust.

Sunniviisiliselt tehtud inimkatse tõestas, et liikumisest on tõepoolest kasu. See parandab ajutööd ning paneb inimese end igas mõttes paremini ja värskemalt tundma. Sport pole kurjast, kuid liiale ei tasu sellega ka minna.